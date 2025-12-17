Кремлівський диктатор заявив, що Росія не відмовиться від мети "звільнити історичні землі", і передрік швидку втрату влади "європейським свиням", які підтримують Київ.

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не відступить від своєї місії зі "звільнення своїх історичних земель", і передбачив, що "європейські підсвінки", які підтримують Київ, зрештою втратять владу. Його промова продемонструвала відсутність готовності до компромісів щодо цілей вторгнення в Україну.

Виступаючи на колегії Міністерства оборони, бункерний "президент" сказав, що його війська володіють стратегічною перевагою по всій лінії фронту і можуть посилити наступ через майже чотири роки після початку повномасштабного вторгнення, пише Financial Times.

Журналісти зазначили, що ці коментарі наголосили на небажанні Путіна закінчувати війну на будь-яких умовах, окрім максималістських цілей, заявлених ним під час віддачі наказу про вторгнення 2022 року, які фактично мали на увазі припинення існування України як незалежної держави.

Путін зазначив, що Росія відкрита для зусиль президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди з Україною, додавши, що Європа буде змушена вести переговори з Росією, "оскільки вона неминуче стає сильнішою". Він звинуватив США в розв'язанні війни за попередника Трампа Джо Байдена і заявив, що Росія успішно відбила спроби Заходу завдати їй поразки.

"Усі думали, що швидко знищать Росію. Європейські підсвинки тут же підключилися [...], сподіваючись нажитися", - сказав він. Кремлівський диктатор додав, що Росія відкрита до відновлення дипломатії з континентом, "якщо не з нинішніми політиками, то коли політичні еліти в Європі зміняться".

Впевненість російського президента в перспективах його армії на полі бою не дає підстав вважати, що він піде на поступки заради миру, пише ЗМІ.

"Цілі "СВО" будуть досягнуті безумовно. Якщо противник і його іноземні покровителі не хочуть предметної розмови, то Росія буде звільняти свої історичні землі на полі бою", - сказав він, використовуючи евфемізм для позначення війни.

Мирний план Трампа

Трамп заявив, що Київ і Москва "ближче, ніж будь-коли" до укладення угоди після того, як президент України Володимир Зеленський зустрівся з посланцями США і європейськими лідерами в Берліні для обговорення проєкту угоди.

Однак Зеленський визнав, що між США і Україною зберігаються розбіжності з приводу територіальних поступок, які Путін вимагає від Києва як умови припинення вторгнення. Американські чиновники кажуть, що Трамп вірить у свою здатність переконати Путіна погодитися на припинення вогню, але не розкривають деталей гарантій безпеки для України в цьому плані.

Кремль заявив, що не прийме жодних українських або європейських правок до плану Трампа, і зажадав, щоб Україна вивела свої війська з прифронтового регіону Донбасу, де Київ наразі контролює близько третини території, до початку будь-якого перемир'я.

Міністр фінансів США Скотт Бессент останніми днями повідомив чиновникам ЄС, що США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії, спрямовані на її нафтовий експорт і фінансовий сектор, якщо Москва відмовиться брати участь у мирному процесі, повідомили двоє людей, знайомих із ходом обговорень.

Головне із заяв Путіна

У матеріалі йдеться про те, що згадка Путіним "історичних земель" Росії вказує на те, що він, як і раніше, має намір захопити всі чотири південно-східні області України вздовж лінії фронту, які він спробував захопити 2022 року.

Російський президент також заявив, що його війська продовжать просуватися на інших ділянках фронту для створення "буферної зони", що запобігає українським атакам на Росію.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов доповів Путіну, що "ключовим завданням міністерства на майбутній рік є збереження і нарощування нинішніх темпів наступу". Він заявив, що Україна "безуспішно" намагається повернути Куп'янськ, прифронтове місто на Харківщині, незважаючи на те, що Зеленський відвідав це місто і записав відео на тлі відвіданого знака на в'їзді в місто.

Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно на Добропільському напрямку бійці НГУ розгромили штурм росіян на квадроциклах. "Скориставшись туманом і поганою видимістю, ЗС РФ намагалися здійснити мотопіхотний штурм у смузі відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов", - сказано в повідомленні. Але у них нічого не вийшло.

Крім того, ми також розповідали, що ворог знайшов "найкоротший шлях до Запоріжжя" і намагається там пробитися. Активні спроби ворога просочуватися узбережжям Дніпра вони фіксують із літа 2025 року.

