Наступного року в РФ планують утримати цей рівень або навіть знизити його.

Витрати країни-агресорки Росії на війну проти України у 2025 році оцінили в 5,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП). Для порівняння, на охорону здоров'я 2024 року Росія виділила 3,7% ВВП.

Таку заяву зробив російський міністр оборони Андрій Бєлоусов. Це перша офіційна оцінка витрат на повномасштабну війну проти України для держбюджету РФ, пише російська редакція Deutsche Welle .

"Виходячи з прогнозу Мінекономрозвитку щодо ВВП у розмірі 217 трильйонів рублів (2,3 трильйона євро), військові витрати становитимуть приблизно 11 трильйонів рублів", – ідеться в повідомленні.

Відео дня

Водночас загальні витрати Міноборони країни-агресора (ідеться не тільки про витрати на війну) у 2025 році становили 7,3% ВВП.

За словами Білоусова, наступного року в РФ планують утримати цей рівень або навіть знизити його. Він зазначив, що є "резерв для майбутніх витрат".

"Серед заходів оптимізації він назвав перехід від "лімітних цін" у держконтрактах до фіксованих, що має підвищити ефективність використання коштів", – додає DW.

Війна Росії проти України: це варто знати

Російський диктатор Володимир Путін видав порцію різких заяв про війну проти України на тлі мирних переговорів. Він стверджує, що Росія не відмовиться від мети "звільнити історичні землі". Ці слова вкотре підкреслили небажання кремлівського правителя закінчувати війну проти сусідньої держави.

Ба більше, правитель РФ також пригрозив продовжити захоплення України і прискорити темпи наступу, якщо Захід і Україна відмовляться від діалогу.

Вас також можуть зацікавити новини: