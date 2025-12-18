The Economist пише, що Україна тримає деталі про операцію в Куп'янську в секреті, оскільки сподівається, що ці методи допоможуть їй повернути перевагу в інших місцях.

Українські Сили оборони провели успішну контратаку в Куп'янську і звільнили більшу частину міста, залишивши оточеними невеликі групи російських військ - всього через кілька тижнів після того, як Володимир Путін оголосив місто своїм. Як пише The Economist, операція в Куп'янську стала важливим позитивним моментом в обороні України, проте загалом перспективи на фронті не райдужні.

Як зазначає видання, багато чого в операції в Куп'янську залишається таємницею, почасти тому, що вона ще триває. Однак це також може бути пов'язано з тим, що Україна тримає в секреті методи, які, як вона сподівається, допоможуть їй повернути перевагу в інших місцях.

"Є військові ігри і різні варіанти дій, але це речі, про які ворог не повинен знати", - каже Ігор Оболенський, командир Харківського корпусу, який розробив початковий план операції. "Перш за все, це творче мислення, відчуття ворога, розуміння його ритму".

Відео дня

В інших місцях усе не так райдужно

Контрнаступ у Куп'янську - одна з небагатьох світлих плям для України, але в інших місцях Росія продовжує використовувати свою перевагу в живій силі і техніці, і українська оборона відступає швидше, ніж будь-коли з початку війни. Джерело в українській розвідці повідомило, що п'ята армія Росії зараз на "кілька тижнів" випереджає свій оперативний план, просуваючись на захід поблизу міста Гуляйполе в Запорізькій області.

22-місячна оборона Покровська та Мирнограда також добігає кінця. Піхотинець із 38-ї бригади сказав, що його підрозділ увійшов у Мирноград тільки після того, як два інших відмовилися, оскільки "хтось повинен був зробити цю роботу". До початку грудня місто було фактично оточене, без безпечних шляхів виходу і без наказу про відступ.

Аналогічна похмура картина складається в Сіверську на Донеччині. Завдяки своєму розташуванню на пагорбі, Сіверськ слугував українським аванпостом, блокуючи просування російських військ у бік Слов'янська і Краматорська, проте до середини грудня Росія, мабуть, контролювала більшу частину міста, а деякі війська вже просувалися за його межі.

Високопоставлений український офіцер сказав The Economist, що ключові позиції могли б утримати, якби були задіяні резерви. Але цього не сталося:

"Якщо лінія оборони зараз прорветься, це буде не локальний відкат. Сіверськ - лише перший камінь. Це викличе ланцюгову реакцію паніки".

Основні проблеми

Україна зазнає труднощів на Донбасі та Запоріжжі з трьох причин, зазначається в статті. Перша - це проблеми з призовом на військову службу і матеріальним забезпеченням. Росія, навпаки, спирається на набагато більший резерв і не зазнає особливих труднощів із пошуком новобранців. Джерело в Генеральному штабі України повідомило, що в першій половині 2025 року російська армія, незважаючи на важкі втрати, поповнювалася в середньому на 8000-9000 солдатів на місяць, тоді як Україна ледве поповнювала свої втрати.

"Вони, як і раніше, перевищують свої плани з набору на 20-30%", - сказав український розвідник. "Вони створюють у регіонах такі умови, що люди вибирають між голодуванням і підписанням великого контракту зі збройними силами".

Другим фактором є зростаюча компетентність Росії у веденні війни за допомогою дронів. Втрати серед операторів дронів та інших осіб у тилових районах зараз вищі, ніж серед піхоти на передовій, що є помітною зміною порівняно з початком війни.

Третім фактором є проблеми з командуванням на місцях. Водночас там, де російські війська стикаються з узгодженою, систематичною обороною, вони зупиняються, сказав командир елітного українського підрозділу безпілотників, який брав участь в атаці на Куп'янськ.

"Російський наступ явно покликаний продемонструвати впевненість у момент переговорів. Можливо, він дає результат, але обходиться дорого. При цьому тактичний успіх у Куп'янську показав, що сила України іноді більша, ніж здається", - зазначає The Economist.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, згідно з повідомленням DeepState, ворог окупував село Серебрянка на Донеччині та просунувся в районі шести населених пунктів, а саме поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазеного, у Сіверську та Переїзному.

Французька газета Le Figaro написала, що одночасні кризи на кількох напрямках фронту від Куп'янська до східної частини Дніпропетровщини свідчать про зростаюче виснаження української армії, якій бракує сил, щоб стримувати росіян на всіх важливих ділянках.

Вас також можуть зацікавити новини: