Раніше американський президент оголосив про повну блокаду танкерів країни.

Венесуела вивела в море військові кораблі для супроводу танкерів з нафтопродуктами. Це сталося після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про блокаду підсанкційних нафтових танкерів країни.

Як повідомляє The New York Times, рішення уряду Венесуели підвищує ризик конфронтації зі Сполученими Штатами. Три співрозмовника видання заявили, що кілька суден вийшли зі східного узбережжя країни у супроводі військово-морських сил у період з вечора вівторка до ранку середи.

Зазначається, що супроводжувані конвоєм кораблі не фігурували в чинному списку суден, на які США наклали санкції. Тому неясно, чи можуть вони підпадати під блокаду Трампа. Зі слів американського президента, його увага зосереджена на нафтових танкерах, які порушили торговельні санкції США.

Американський урядовець заявив, що у Вашингтоні знають про супровід кораблів і розглядають "різні варіанти дій". Водночас деталі не розкривалися.

"Державна нафтова компанія Венесуели, відома як PDVSA, заявила в середу, що судна, пов'язані з її діяльністю, продовжують плавати "з повною безпекою, технічною підтримкою та оперативними гарантіями, законно здійснюючи своє право на вільну навігацію", – додає видання.

Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що у зверненні до нації, яке заплановане на 04:00 за Києвом, Дональд Трамп може оголосити війну Венесуелі.

За його словами, таку інформацію він почув від неназваного представника Конгресу США.

"У мене немає влади. Я подкастер, але мені це дуже цікаво. І ось що я знаю наразі: вчора члени Конгресу були проінформовані про те, що гряде війна", – заявив журналіст.

Раніше Китай звинуватив США в "залякуванні" Венесуели після того, як Дональд Трамп розпорядився про блокаду всіх нафтових танкерів, що перебувають під санкціями.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І повідомив своєму венесуельському колезі Івану Гілю, що Пекін підтримує Каракас у захисті його суверенітету.

