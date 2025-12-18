Заяви Путіна демонструють, що він не буде задоволений мирною угодою, заснованою на запропонованому США мирному плані.

Останні заяви російського лідера Володимира Путіна про війну в Україні та мирний план свідчать, що Росія не відступила від своїх максималістських цілей і прагне мирної угоди без гарантій безпеки, щоб у майбутньому відновити агресію. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Путін у своєму виступі 17 грудня заявив, що Росія "звільнить свої історичні землі" військовими засобами, якщо Україна і Захід "відмовляться від змістовних дискусій".

"Ця заява Путіна, ймовірно, спрямована на те, щоб покласти відповідальність за продовження російської агресії на Україну, а не на Росію", - підкреслюють аналітики.

Відео дня

Заяви Путіна також демонструють, що він не буде задоволений мирною угодою, що базуватиметься на запропонованому США 28-пунктному мирному плані, і прагнутиме досягти своїх цілей після будь-якого припинення бойових дій на умовах, що не відповідають цим цілям.

"Повторювані заяви Кремля, що суперечать деяким елементам плану з 28 пунктів, ставлять під сумнів готовність Путіна прийняти навіть цю попередню угоду і демонструють, наскільки важливою є надійна гарантія безпеки для України для довговічності будь-якої угоди", - зазначають в ISW.

Водночас у Кремлі неодноразово публічно відкидали ідею таких гарантій, зокрема, категорично виступають проти присутності іноземних військових контингентів на території України.

"Кремль, імовірно, прагне мирної угоди без гарантії безпеки з метою створення умов для відновлення Росією агресії проти України в майбутньому, щоб досягти максималістської військової мети Путіна - встановлення повного ефективного контролю над Україною", - вважають в ISW.

Війна в Україні - заяви РФ

Раніше Путін заявив, що Росія не відмовиться від своїх цілей по захопленню територій в Україні і досягне їх дипломатичним або військовим шляхом. Він також заявив, що у Росії є можливості збільшити темпи наступу на ключових напрямках.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія і Україна "на межі" укладення угоди про припинення війни, проте є умови, за якими Москва не піде на компроміс. Це стосується контролю над п'ятьма окупованими регіонами і присутності військ НАТО на території України.

Вас також можуть зацікавити новини: