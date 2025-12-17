За словами Роксолани Підласої, перші транші "репараційного кредиту" бажано отримати у першому кварталі наступного року.

Без додаткової зовнішньої допомоги Україні не вистачатиме грошей на фінансування соціальних видатків вже з 1 квітня 2026 року. Про це сказала голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа в етері телемарафону.

Вона нагадала, що Україна фінансує армію за рахунок власних коштів і зауважила, що "про стабільність виплат для військовослужбовців та стабільне постачання зброї та боєприпасів, які закуповуються за кошти державного бюджету, можна не переживати. Тут ніяких перебоїв не буде".

Водночас, за словами Підласої, без грошей ЄС Україна не зможе наступного року повністю профінансувати соціальну сферу, тобто, зокрема, освіту, охорону здоров’я.

"Гуманітарні та соціальні видатки в нас потрапляють в площину дефіциту бюджету і для того, аби їх повністю забезпечити, нам потрібно фінансування в розмірі 45,5 мільярда доларів, з яких нам потрібно отримати від 18 до 22 мільярдів доларів… Ми розуміємо, що у першому кварталі ми впораємося. А далі потрібно, аби якесь рішення було ухвалене", - зазначила вона.

Очільниця бюджетного комітету додала, що найкраще, аби в січні 2026 року було ухвалене остаточне рішення щодо отримання Україною репараційного кредиту, і перші транші розпочалися у першому кварталі 2026 року.

Якщо ж домовитися про надання Україні "репараційного кредиту" не вийде, то, за словами очільниці бюджетного комітету, Єврокомісія може розлянути варіант надання Україні кредиту від ЄС під гарантії держав-членів чи позик від країн-членів блоку. Очільниця бюджетного комітету підсумувала:

"Можливо, буде продовжено передачу Україні відсотків від заморожених активів РФ. Але потрібно розуміти, що це невелика сума. Ці заморожені активи генерують десь до 4-5 мільярдів євро на рік".

Доля "репараційного кредиту"

Як відомо, 18-19 грудня лідери країн-членів ЄС зберуться на засідання Європейської ради та розглянуть питання фінансування України у 2026-27 роках.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що триває робота з приводу використання заморожених російських активів в Європі для потреб України. Він очікує, що 18 грудня на саміті ЄС вдасться ухвалити політичне рішення щодо використання заморожених активів.

Мерц зазначив, що відповідне рішення можна ухвалити кваліфікованою більшістю. Це означає, що Угорщина чи Словаччина не зможуть загальмувати процес виділення репараційного кредиту.

Втім надання Україні кредиту може спричинити потенційні проблеми з ліквідністю для депозитарія Euroclear, який зберігає левову частку заморожених активів РФ.

США теж не проти отримати, принаймні, частину заморожених активів РФ. За даними ЗМІ, американські фірми можуть отримати 100 мільярдів доларів від російських активів для фінансування реконструкції України, а уряд США отримає 50% прибутку від проєкту з відновлення.

