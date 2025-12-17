Це всього лише 13-й відомий випадок усиновлення з 4600 ведмедів, вивчених у цьому районі за майже п'ять десятиліть.

Дослідники, які відстежують диких білих ведмедів на півночі Канади, стали свідками вкрай рідкісного явища: ведмедиця усиновила дитинча, яке не було її біологічним нащадком. Про це пише BBC.

П'ятирічна ведмедиця та її 10-11-місячні дитинчата були помічені та зафільмовані на камеру під час щорічної міграції білих ведмедів уздовж західної частини Гудзонової затоки недалеко від Черчилля, Манітоба, міста, відомого своєю популяцією білих ведмедів.

"Це незвично. Ми точно не знаємо, чому це відбувається... але знаємо, що це трапляється вкрай рідко", - сказала Алісса Макколл, науковець з організації Polar Bears International.

Відео дня

Цікаво, що це всього лише 13-й відомий випадок усиновлення з 4600 ведмедів, вивчених у цьому районі за майже п'ять десятиліть.

Ведмедицю вперше сфотографували, коли вона вийшла зі свого пологового барлогу цієї весни. На той час у неї було одне дитинча, якого вчені помітили для вивчення. Восени її знову бачили, але цього разу з двома ведмежатами - першим, позначеним биркою, і ще одним, без бирки. Дослідники не впевнені, що трапилося з біологічною матір'ю нового ведмежати, але намагаються ідентифікувати її за допомогою генетичних зразків. Еван Річардсон, вчений-білокрове ведмежа з Міністерства довкілля та зміни клімату Канади, сказав:

"У наш час, в умовах зміни клімату, ведмедям потрібна вся можлива допомога. Якщо у самок є можливість взяти ще одне ведмежа, подбати про нього й успішно відлучити його від грудей, це дуже добре для ведмедів у Черчиллі".

Зазначається, що у білих ведмедів у дикій природі всього 50% шансів дожити до дорослого віку, але наявність матері, яка піклується про них, підвищує їхні шанси.

За словами дослідників, ведмежата виглядають здоровими і, ймовірно, залишаться з матір'ю приблизно до двох із половиною років. Далі сім'я, як очікується, вирушить на морський лід, де ведмежата навчаться у своєї матері полювати на тюленів і виживати самостійно.

"Приємно знати, що ведмеді піклуються один про одного", - додав Річардсон.

Новини про тварин

Деякі види черепах можуть втягувати голову в панцир, коли їм загрожує небезпека, а інші ні. Хоча панцири можуть бути захистом для деяких із цих рептилій, викопні свідоцтва вказують на те, що вони еволюціонували з абсолютно інших причин.

Вас також можуть зацікавити новини: