Лише на Одещині постраждало семеро людей.

Російські окупаційні війська атакували різні регіони України ударними дронами типу "Шахед". Є інформація про руйнування та постраждалих. УНІАН зібрав інформацію про наслідки атаки в різних областях.

Атака РФ по Одещині

В Одеському районі через атаку ворожих БПЛА було пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, є постраждалі.

Відео дня

"Наразі відомо про сімох постраждалих. Шістьом людям допомога надана на місці, ще одну особу госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – інформував він о 01:14.

Ситуація в Кривому Розі

Внаслідок атаки "Шахедами" повідомлялося про влучання в сектори житлової забудови. За словами очільника Ради оборони міста Олександра Вілкула, є постраждалі.

Згодом стало відомо, що рятувальники проводять гасіння пожеж, що виникли внаслідок російського терору. Для допомоги постраждалим розгорнули штаб допомоги.

Станом на 00:16 повідомлялося про двох поранених – чоловік 58 років та жінка 67 років.

Удари РФ по Миколаївщині

У Вознесенську Миколаївської області росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив міський голова Євгеній Величко.

"Приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Відповідні служби працюють. Через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у звʼязку із зупинкою очисних споруд", – йдеться в заяві.

Атака на Сумщину

Сумську громаду ворог атакував двома безпілотниками. Відомо про щонайменше одну постраждалу людину.

"Внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях", – додав очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Водночас начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що внаслідок атаки РФ сталася пожежа.

"Постраждав цивільний чоловік, його стан оцінюється як середньої тяжкості. Вибито вікна в кількох житлових багатоповерхівках, розташованих поруч", – йдеться в його повідомленні.

Війна в Україні: атаки РФ по мирних містах

Російські окупаційні війська 17 грудня вдарили бомбами по Запоріжжю. Станом на 21:06 повідомлялося про 32 поранених внаслідок ворожої атаки.

Авіабомби РФ зруйнували житлові будинки. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури і навчальний заклад, інформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вас також можуть зацікавити новини: