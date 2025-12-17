Росія вже зайшла доволі далеко напередодні доленосного саміту 18 грудня.

Європейські лідери цього тижня докладають останніх зусиль, щоб використати близько 210 мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні. Москва вдається до словесного шантажу та відвертих провокацій, аби зірвати процес, пише The Washington Post.

Так, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, країна якого зберігає бульшу частину заморожених коштів, заявив, що Кремль погрожував йому особисто.

Оскільки Москва розраховує на те, що європейська підтримка України інакше вичерпається, Росія, схоже, вдалася до багатогранної кампанії, погрожуючи "десятиліттями" судових позовів, якщо її активи будуть конфісковані, та невизначеною "відповіддю", якщо Брюссель продовжить такий "ворожий акт", йдеться у публікації.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв в соціальних мережах погрожував, що Бельгія може "зникнути", якщо Росія випробує свій підводний безпілотник "Посейдон", здатний нести ядерну зброю.

А останніми тижнями таємничі вторгнення БПЛА призвели до закриття аеропортів по всій Європі, що є частиною кампанії дестабілізації, яку, за словами представників європейських служб безпеки, організовує Москва. Росія заперечує будь-яку причетність до вторгнень безпілотників або диверсійних атак.

Бельгія стала особливою мішенню. Тільки за перші 10 днів листопада було повідомлено про понад десяток вторгнень безпілотників в повітряний простір над аеропортами, військовими базами та АЕС.

Доля заморожених російських активів також фігурувала в 28-пунктному "мирному плані", створеному спільно США та Росією. Європейці отримали чіткі сигнали про те, що адміністрація США хоче використати ці активи в рамках врегулювання, що посилило загрозу зіткнення з європейськими лідерами.

Тактика Росії використовує давні лінії розлому по всьому ЄС, зосереджуючись на лідерах, які, як і Де Вевер, не підтримують ідею використання росактивів або займають більш популістську позицію.

Останніми днями прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, союзниця Трампа, а також Болгарія, Чехія та Мальта висловили сумніви щодо плану по активах. Тим часом союзники Москви, Угорщина та Словаччина, категорично його відкинули.

Позиція прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера

Де Вевер поки що стоїть на своєму і виступає проти плану Єврокомісії. У інтерв'ю бельгійській газеті La Libre він назвав припущення про те, що Росія може програти в Україні, "казкою" та "повною ілюзією". Він додав, що було б небажано, щоб Москва програла, "аби нестабільність не охопила країну, яка має ядерну зброю".

Він також назвав будь-які кроки щодо використання російських активів крадіжкою, повторюючи слова Кремля.

Кілька днів по тому, у своєму виступі перед бельгійським парламентом, його промова про те, що він не став менш проєвропейським чи проукраїнським через висловлення занепокоєння щодо плану ЄС, була зустрінута бурхливими оплесками.

Він рішуче заперечує заяви про те, що він грає на руку російській позиції, і, схоже, має підтримку бельгійців, оскільки опитування показують, що більшість проти використання цих активів.

Як політик-популіст, Де Вевер раніше підтримував сепаратистські ініціативи в Європі. Партія "Новий фламандський альянс", яку він очолює з 2004 року, закликала до перетворення Бельгії на конфедеративну державу, а також проводила кампанію за відокремлення Фландрії.

Чого чекати 18 грудня на саміті ЄС

Але, попри свою опозицію, Бельгія була серед 25 держав-членів ЄС, які минулого тижня погодилися на ключовий крок плану: безстрокове заморожування активів та скасування необхідності одностайного голосування кожні шість місяців, обходячи вето дружньої до Москви Угорщини.

Однак цього тижня голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас висловила застереження, заявивши, що досягти консенсусу стає "все важче". Хоча чиновники заявляли, що рішення може бути прийняте зваженою більшістю голосів, подолавши опір Бельгії, Каллас сказала, що важливо переконатися, що ЄС має підтримку цієї країни.

Яким би не був результат голосування у четвер, європейські чиновники з безпеки заявили, що готуються до подальших російських загроз, зокрема щодо банківської системи та бельгійського Euroclear, де зберігається більшість активів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вказав, що нездатність ухвалити рішення покаже всьому світові фрагментованість Європи та її безсилля у спробах захистити себе.

Російські активи для України – головні новини

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа повинна знайти 90 мільярдів євро для фінансування України на наступні два роки. Фон дер Ляєн зазначила, що джерело коштів союзники мають знайти до кінця тижня.

Згідно з "мирного плану" президента США Дональда Трампа з 28 пунктів, у разі укладання угоди між Росією та Україною, Штати мали отримати 300 мільярдів доларів "бонусу", передусім – за рахунок росактивів, заморожених в ЄС.

