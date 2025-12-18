Серед екіпажу є поранені та загиблі.

Сьогодні вночі в російському Ростові-на-Дону та розташованому поруч Батайську лунали потужні вибухи, у мережі писали про атаку дронів.

Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в порту міста уражено вантажне судно.

"Через атаку на ростовський порт загорілося вантажне судно, двоє членів екіпажу з тих, хто перебував на борту, загинули, ще троє - дістали поранення", - написав він.

Атаку також підтвердив мер Ростова Олександр Скрябін, уточнивши, що уражено нафтовий танкер.

"Силами оперативних служб ведеться гасіння загоряння на танкері, який раніше постраждав унаслідок атаки БПЛА. Розливу нафтопродуктів вдалося уникнути", - написав він.

За даними ЗМІ, йдеться про танкер "Валерій Горчаков". Судно було побудовано 1969 року як суховантажний теплохід. У 2004 році його було переобладнано із суховантажу на нафтоналивний танкер, призначений для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Також у Ростові постраждало два корпуси багатоповерхівки-новобудови.

А в Батайську внаслідок атаки поранення дістали семеро людей, один загинув.

17 грудня ЗСУ вразили кілька "жирних" цілей у РФ.

Так, Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу "Слов'янський" у місті Слов'янськ-на-Кубані та вразили бурову установку імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Ще пошкоджено резервуар нафтобази "Миколаївська" та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

