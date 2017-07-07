У Львові патрульні збили жінку на пішохідному переході - ЗМІ

У Львові патрульний автомобіль збив жінку на пішохідному переході. Це сталося 6 липня, ввечері, пише місцеве видання Tvoemisto.tv із посиланням на начальника управління патрульної поліції Львова Романа Пилипенка.

Він зазначив, що патрульні їхали на виклик до місця масової бійки з увімкненими мигалками.

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«Вони робили лівий поворот і жінка потрапила в мертву зону, її не було видно» - цитує видання Пилипенка.

Патрульні надали жінці першу медичну допомогу та доправили її до лікарні. Медики встановили, що у 29-річної львів’янки забої голови та м’яких тканин.

Як повідомляв УНІАН раніше, водій службового автомобіля з невідомих причин не впорався з керуванням та влетів у бетонний стовп. Крім поліцейського, який відбувся забоями голови, ніхто не постраждав. Як з'ясувалося, за кермом був заступник керівника слідчого управління. Патрульні запідозрили, що полковник нетверезий, але він відмовився проходити тест.