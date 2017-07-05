У Харкові полковник поліції не впорався з керуванням і в'їхав у стовп (відео)
18:33, 05 липня 2017Інциденти
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Патрульні запідозрили, що полковник нетверезий, але він відмовився проходити тест.
У Харкові полковник поліції не впорався з кермуванням та в'їхав їхав у стовп
Водій службового автомобіля з невідомих причин не впорався з керуванням та влетів у бетонний стовп. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Крім міліціонера, який відбувся забоями голови, ніхто не постраждав. Як з'ясувалося, за кермом був заступник керівника слідчого управління. Патрульні запідозрили, що полковник нетверезий, але він відмовився проходити тест.
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