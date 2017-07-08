Через вибух у багатоповерхівці на Донеччині загинула жінка

11:15, 08 липня 2017
Інциденти
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Попередньо встановлено, що причиною загорання став вибух - імовірно, газової плити.

фото Цензор.НЕМАЄ.

У місті Часів Яр (Донецька область) стався вибух. У результаті загинула 1 людина.

Як повідомляє поліція Донецької області, на 5-му поверсі багатоквартирного будинку вибухнув невстановлений предмет. Вогонь охопив чотири квартири.

Загинула місцева мешканка 1964 р. н.

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Попередньо встановлено, що причиною загорання став вибух - імовірно, газової плити.

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Теги: #вибух у багатоповерхівці