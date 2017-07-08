На Тернопільщині автобус із туристами впав у прірву, є жертва
Автобус "Setra" з туристами, який їхав з Коломиї в Одеську область, з'їхав в урвище та кілька разів перекинувся.
ДТП сталася на Тернопільщині, у селі Ягільниця Чортківського району близько 18:00 години 8 липня, як повідомляє "НТК".
Автобус "Setra" з туристами, який їхав з Коломиї в Одеську область, з'їхав в урвище та кілька разів перекинувся. За словами пасажирки, автобус знесло з дороги. В салоні перебувало 45 людей, в тому числі діти.
"Нас їхало 45 чоловік на море, сильна злива, автобус понесло і пару раз перекотило в обрив", - повідомляє пасажирка.
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На місці працюють медики. Є багато травмованих. Загинула 25-річна коломиянка.
Люди з допомогою селян та небайдужих очевидців вибиралися з автобуса, вибивали вікна.
Постраждалих везуть в Чортківську лікарню. Як повідомили телеканалу НТК власні джерела, в лікарню госпіталізували мінімум 5 осіб.