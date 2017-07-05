На Львівщині бензовоз протаранив мікроавтобус, є жертви



У Львівській області на трасі «Київ – Чоп», поблизу с. Давидів сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Зазначається, що водій вантажівки не впорався із кермуванням та виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся із мікроавтобусом.

«Внаслідок автопригоди водій «Пежо» загинув на місці події. Троє пасажирів, мешканців Львова, з яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. У 56-річного чоловіка медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні садна голови та обличчя, закритий перелом ломної та сідничної кісток зліва без зміщення, закритий перелом шостого, сьомого ребер зліва, поєднана травма тіла», госпіталізований в реанімаційне відділення. 11-річну дівчинку госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом «закритий перелом лівої ключиці». 12-річного хлопчика доставили у лікарню з «закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Городку Львівської області сталася жахлива ДТП, під час якої постраждали 10 людей. "2 липня о 22:53 надійшло повідомлення, що у м. Городок на вул. Львівська, 555 відбулось лобове зіткнення автомобілів Renault Trafic та Mercedes 124", - йдеться у повідомленні.