У поліції розповіли подробиці стрілянини по велосипедисту в Києві: особу нападника встановлено

Стали відомі подробиці конфлікту в столиці, під час якого чоловік вистрілив велосипедисту в обличчя. Про це повідомляє поліція Києва.

"Близько 22-ї години до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку на проспекті Григоренка невідомий вистрелив в обличчя чоловіку і зайшов у під’їзд. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев, на місці правоохоронці опитали свідка події, який розповів: між двома чоловіками відбулася бійка, у результаті чого один із них дістав пістолет, спочатку вдарив ним опонента, а потім вистрелив йому в обличчя. Далі незнайомець зайшов у будинок, а потерпілому викликали «швидку», яка доставила його у лікарню.

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«Лікарі повідомили, що у чоловіка контузія ока і рвана рана щоки. Відразу ми не змогли опитати потерпілого, оскільки він знаходився під дією медичних препаратів. З місця події ми вилучили предмети, схожі на патрон, споряджений гумою, та гільзу. Вилучене направили на експертизу та розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України», - додав Чернишев.

Зазначається, що правоохоронці встановили особу зловмисника, тепер його намагаються затримати.