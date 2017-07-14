У Єгипті затримали нападника, який вбив двох українців: поліція проводить допит

17:56, 14 липня 2017
Інциденти
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Правоохоронці намагаються з'ясувати мотив нападу.

Правоохоронці намагаються з'ясувати мотив нападу / almasryalyoum.com

У Єгипті правоохоронці затримали злочинця, який пробрався на пляж готелю та вбив двох українців і поранив інших чотирьох туристів. Про це повідомляє The Telegraph.

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У МВД Єгипта вже повідомили, що нападника допитують з метою з’ясування мотиву нападу.

При цьому, як повідомляє Associated Press, серед постраждалих туристів також є троє громадян Сербії, та громадянин Польщі.

Як повідомляв УНІАН, двох українських туристів було вбито і ще чотирьох травмовано в результаті нападу особи з ножем на курорті в Хургаді.

Також повідомляється, що мотиви здійснення нападу все ще з'ясовуються в рамках розслідування. Міністерство повідомило, що за попередніми даними слідства, нападник приплив з публічного пляжу, щоб потрапити на пляж готелю на курорті.

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