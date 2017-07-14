На Житомирщині СБУ і Нацполіція затримали банду рекетирів (фото)

На Житомирщині сьогодні СБУ і Нацполіція затримали трьох рекетирів, повідомили УНІАН у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, організоване угруповання рекетирів під керівництвом «кримінального авторитета», раніше засудженого за розбій та крадіжки, знешкодили у Новограді-Волинському співробітники Управління СБУ в Житомирській області спільно з ГУ Національної поліції.

"Організатор банди – ставленик одного зі «злодіїв у законі». Застосовуючи фізичний і психологічний тиск, рекетири змушували місцевих підприємців платити їм гроші, так звану «данину», за безперешкодну підприємницьку діяльність",- розповіли в СБУ.

14 липня ц.р. у Новограді-Волинському правоохоронці затримали трьох членів угруповання під час передачі їм однією із жертв рекету частини щомісячної «данини».

Наразі тривають обшуки за місцем проживання бандитів у Житомирі та Новограді-Волинському.

Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.