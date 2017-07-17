З'явилися подробиці вибуху гранати в Одесі (фото, відео)

Стали відомі подробиці сьогоднішнього вибуху в Одесі. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

"В результаті вибуху дитині відірвало руку. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, медики. На жаль, на момент прибуття дитина померла. Його рідний брат й товариш, які отримали осколкові поранення, були госпіталізовані", - повідомила Гордієвська.

За її словами, місце, звідки могла надійти вибухова речовина до підлітків, правоохоронці встановлюють. Також передбачається, що діти знайшли гранату в гаражі і принесли її додому.

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Попередньо встановлено, що вибухнула граната РГД-5. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП Одеської області.

Повідомляється, що в будинку вибухнула ручна дистанційна граната - 5. Правоохоронці встановлюють, як вона потрапила в будинок. За попередньою версією, гранату приніс один з постраждалих товаришів загиблого.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.