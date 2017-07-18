Під Чернівцями зіткнулися маршрутка і туристичний автобус, є загиблі і постраждалі

Поблизу Чернівців мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з туристичним автобусом, що слідував транзитом через Україну з Німеччини до Молдови. Про це повідомляється у сюжеті "ТСН.Ранок".

За словами очевидців, водій "Спринтера" під час невдалого обгону відразу декількох автомобілів не встиг повернутися на свою смугу і зіткнувся лоб в лоб з автобусом, в якому знаходилися близько 60 туристів. Від удару він з'їхав на узбіччя і мало не перекинувся – пасажирам довелося вилазити через люк.

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В результаті ДТП водія Mercedes викинуло через розбите лобове скло, він загинув одразу. Водія автобуса рятувальники буквально вирізали з кабіни – від удару всі двері понівечив і заблокувало.

Більшість туристів є громадянами Молдови, всі вони поверталися з туристичної поїздки до Німеччини. У лікарню забрали близько 20 пасажирів, за попередніми даними – з них п'ятеро в тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, в США 5 осіб постраждали в результаті ДТП з безпілотним автомобілем Tesla.