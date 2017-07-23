Масове отруєння дітей у "Лазурному": в Дніпрі чиновників відсторонили від роботи

Через масове отруєння дітей у таборі "Лазурний" в Бердянську Запорізької області у Дніпрі від обов'язків відсторонили двох чиновників. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

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"У зв'язку з отруєнням дітей в оздоровчому таборі в Бердянську прийнято рішення на час перевірки відсторонити від роботи директора департаменту соцзахисту пані Козловську й начальника управління з роботи з учасниками АТО пана Звірка", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок спалаху гострого інфекційного захворювання у дитячому закладі санаторного типу "Лазурний" у м.Бердянськ Запорізької області захворіли 30 дітей, з них 22 госпіталізовано.

За висновком комісії, заклад не був готовий до функціонування та прийняття дітей, що підтверджують відповідні акти, які комісія передала керівництву "Лазурного". Однак попри це у закладі перебувала на оздоровленні та відпочинку 261 дитина, 247 із них - з Дніпропетровської області.