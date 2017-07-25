Смертельна стрілянина у Дніпрі: лікарі розповіли про стан постраждалих, серед яких - нападники (фото)

У Дніпрі поранений адвокат ветеранів АТО Едмонд Саакян, в якого стріляли увечері 24 липня, перебуває у відділенні реанімації, у нього спостерігається позитивна динаміка. Про це повідомила заступник головного лікаря Дніпропетровської лікарні ім. Мечникова Олена Гавва, передає "112 Україна".

"Він зараз перебуває у відділенні реанімації №1. Його стан важкий, але на ранок - з позитивною динамікою. У нього є охорона", - заявила Гавва.

Читайте такожВбивство АТОшників у Дніпрі: опубліковано відео моменту стрілянини

Четверо зловмисників, що напали на бійців АТО, перебувають у лікарні: один з них перебуває у важкому стані в реанімації, троє - у стані середньої тяжкості.

"Один пацієнт у важкому стані, він у реанімації. Троє в середньої тяжкості", - додала Гавва.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері в Дніпрі сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє учасників АТО, а також був важко поранений адвокат, захисник постраждалих у зіткненнях 9 травня ветеранів АТО Едмонд Саакян.

У поліції повідомили, що стрілянина у Дніпрі виникла на ґрунті конфлікту двох сторін, що стосується "економічних інтересів".

ЗМІ розповіли, що в лікарні Мечникова під охороною перебувають четверо нападників, які отримали поранення внаслідок вогню. За даними джерел Цензор.НЕТ у поліції Дніпра, це бандити, причетні до організованої злочинності, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, в тому числі за розбій. Один з тих, хто вже мав проблеми з правоохоронними органами, - бандит у білих брюках, який отримав поранення в ногу.