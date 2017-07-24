У поліції прокоментували автоматну стрілянину у Дніпрі: кількість загиблих зросла до 2 осіб

Поліція Дніпра встановлює обставини стрілянини на проспекті Гагаріна, внаслідок якої загинуло двоє осіб, ще четверо госпіталізовані з пораненнями. Ніхто із перехожих в результаті стрілянини не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

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"Сьогодні, 24 липня, близько 20:00 до поліції надійшла інформація, що по пр. Гагаріна, 92 в Шевченківському районі Дніпра, чути постріли та на асфальті лежить нерухоме тіло чоловіка. Прибувши на місце події поліцейські з’ясували: близько 19.50 невідомі під’їхали на автомобілі та з автоматичної зброї спричинили вогнепальні поранення п’ятьом громадянам, які знаходилися на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі", - розповіли в Нацполіції.

Зазначається, що в результаті стрілянини на місці загинув один чоловік, п’ятеро були доставлені до лікарні. Пізніше один із них помер від отриманих травм.

На місці події працюють поліцейські та слідчо-оперативна група. У Дніпропетровській області введено оперативний план "Сирена". На розшук та затримання зловмисників задіяні всі підрозділи правоохоронців.