Убивство бійців АТО внаслідок стрілянини у Дніпрі: ЗМІ показали нападників (фото)

Близько 20-ї години вечора 24 липня біля кафе на проспекті Гагаріна, 92, Шевченківського району Дніпра чотири людини під'їхали на машині до групи ветеранів АТО. Почався обмін репліками, а потім ці четверо раптово відкрили вогонь з автоматичної зброї з дистанції в кілька метрів по колишніх військовослужбовцях.

Унаслідок обстрілу загинув на місці Олексій Вагнер, колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади, учасник зіткнень з бандитськими угрупованнями 9 травня в Дніпрі, пише журналіст Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Отримав тяжке поранення й помер дорогою до лікарні Максим Іващук, колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади.

Отримав поранення у живіт Едмонд Саакян, найвідоміший адвокат, волонтер, доброволець 20-го мотопіхотного батальйону. Едмонд - товариш Вагнера: він представляє його інтереси в суді над бандитами, що нападали на учасників АТО 9 травня.

Присутній на місці брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

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"Хтось із групи учасників АТО зумів все-таки відкрити у відповідь вогонь - за озвученою наразі інформацією, з пістолета. В результаті поранення отримали четверо нападників. За попередніми даними, двоє отримали легкі поранення, двоє серйозно поранені, але стан стабільний" , - йдеться у повідомленні Бутусова.

Едмонд Саакян зараз перебуває під охороною в лікарні Мечникова. Незважаючи на важке поранення, його стан стабільний, прогноз здоров'я позитивний. Він перебуває у палаті реанімації, лікарі кажуть, що завтра він вже зможе давати свідчення.

Також у лікарні Мечникова під охороною перебувають четверо нападників, які отримали поранення внаслідок вогню. За даними джерел Цензор.НЕТ в поліції Дніпра, це бандити, причетні до організованої злочинності, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, в тому числі за розбій. Один з тих, хто вже мав проблеми з правоохоронними органами, - бандит у білих брюках, який отримав поранення в ногу.

Їхні імена поки не оприлюднені. Вдалося дізнатися, що найбільш відомий поліції - Лакіза.

"За попередніми даними, причиною конфлікту може бути справа про захист прав одного з фермерських господарств, яке вів Едмонд як адвокат. Бандити нібито хотіли втрутитися у цей спір з боку іншого учасника", - розповів журналіст.

Він наголосив, що називати цю трагедію "бандитською перестрілкою" абсолютно безглуздо, і версії про це є абсолютно неперевіреними і некоректними.

"До жодного" кришування "або бандитизму ні Едмонд, ні його брат, ні загиблі не причетні. Вони вели широко відому багатьом громадську діяльність. Судячи з того, що вбиті тільки з одного боку й що у нападників був мінімум один автомат, очевидно, що напад здійснили саме бандити", - припускає Бутусов.

Поліцією вилучено автомат нападників і два пістолети. У загиблих Вагнера й Іващука зброї, за відомою наразі інформацією, не було.

Цензор.НЕТ зв'язався зі Світланою Саакян, дружиною Едмонда: "Я сиджу вдома з дітьми, нічого про подію не знаю. Мені дзвонили з дозвільної служби, запитували, де наразі наша зареєстрована зброя. Я вже надіслала фотографії: вся наша вогнепальна зброя перебуває вдома, все можна перевірити. В Едмонда із собою був тільки травматичний пістолет".

Швидше за все, бандити призначили переговори, але замість цього запланували розстріл.

Крім того, джерело Цензор.НЕТ у лікарні Мечникова передало перші фотографії нападників з приймального відділення: