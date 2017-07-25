Поліція розшукує ще трьох причетних до стрілянини у Дніпрі осіб

Поліція встановлює принаймні ще трьох осіб, причетних до вчорашньої стрілянини в ресторані «Дім» у Дніпрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Олег Грозь.

«Слідство встановлює мінімум трьох осіб, які можуть бути причетними до стрілянини. Ми звертаємося до жителів Дніпра з проханням надати відеоматеріали про перебіг конфлікту», - наголосив Грозь.

За його словами, мотиви конфлікту не носять ані кримінальний, ані політичний характер, вони пов'язані з особистими економічними відносинами учасників зустрічі.

«Сторони зустрічі, судячи з усього, не прийшли до однієї думки, в результаті одна із сторін вирішила застосувати зброю», - зазначив Грозь.

Він не уточнив, яка із сторін стала ініціатором конфлікту.

Грозь також повідомив, що на місці стрілянини знайдено зареєстрований карабін та травматичний пістолет. Крім того, зловмисники, які втекли на автомобілі з місця події, викинули на дорогу автомат Калашникова та пістолет. Цю зброю також долучено до справи.

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Як повідомляв УНІАН, в лікарні Дніпра знаходяться четверо чоловіків, підозрюваних у розстрілі учасників АТО у ресторані «Дім», у результаті якого двоє людей загинули, ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Двоє постраждалих з чотирьох наразі затримані (по ст. 208 Кримінального кодексу) – їх взято під охорону в лікувальному закладі. Роль ще двох учасників конфлікту, які знаходяться в лікарні, досліджує слідство.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні.

Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний.