Поранений унаслідок перестрілки у Дніпрі адвокат розповів про причини інциденту

Відомий адвокат, учасник війни на сході Едмонд Саакян прооперований у лікарні імені Мечнікова. Його стан стабільний, передає "Дніпроград".

Адвокат перебуває у відділенні хірургії, переведений з реанімаційної палати в загальну. Він вже дав свідчення поліції щодо інциденту з нападом на нього та його брата ввечері 24 липня.

Загалом ветеран війни отримав чотири поранення, з яких серйозне – одне – наскрізне поранення у живіт. Лікарі називають стан постраждалого стабільним середньої тяжкості, констатують значну втрату крові.

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Саакян розкрив причину інциденту. За його словами, три дні тому на його родичів "наїхали" ці бандити й вимагали грошей. Після того, як вони зрозуміли, що їм нічого не дістанеться, вони відкрили вогонь. Едмонд каже, що це у нього четвертий день народження.

Наразі відділення, де лікуються Саакян та четверо нападників, під суворою охороною. Утім, самого адвоката від злочинців, у яких місцева поліція впізнала представників ОЗГ, відділяє скляна перетинка. Вони постійно перебувають у полі зору один одного.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня увечері в Дніпрі сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє учасників АТО, а також був важко поранений адвокат, захисник постраждалих в зіткненнях 9 травня ветеранів АТО Едмонд Саакян.