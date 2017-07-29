Біля берегів окупованого Криму перекинувся суховантаж – ЗМІ

Біля берегів окупованого Криму перекинувся суховантаж Anda під прапором Того. Про це пише ТАСС із посиланням на повідомлення «Головного управління МНС по Республіці Крим».

Повідомляється, що на борту судна перебував екіпаж із дев’яти осіб – громадян Сирії та Індії.

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"За попередніми даними, три людини врятовано, доля шістьох з'ясовується", - пише агентство.

"До пошукових залучено три морські судна. В готовність до вильоту в Сімферополі наведено вертоліт Мі-8 МНС Росії", - повідомили в ГУ МНС.