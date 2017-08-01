У Києві правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у стрілянині в Коростені

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області, 48-річного підозрюваного поліцейські розшукали у столиці, операцію з його затримання провели бійці житомирського КОРДу.

«Оперативники провели комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення місця перебування стрілка, а також розшуку автомобіля, яким той пересувався. У результаті вдалося відстежити рух транспортного засобу: після події підозрюваний виїхав за межі Житомирщини, і був помічений у сусідній Київській області», - розповів УНІАН начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Відтак уже надвечір 31 липня поліцейські встановили остаточне місцеперебування ймовірного стрілка.

Підозрюваного затримали у столиці, за місцем його тимчасового проживання. Під час огляду поліцейські вилучили пістолет, який нині направлено на експертизу. Триває встановлення місця знаходження автоматичної зброї, що належить затриманому.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня у центрі Коростеня Житомирської області сталась стрілянина, внаслідок якої чоловік дістав вогнепальне поранення. Потерпілий - 33-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу. Чоловіка, з попереднім діагнозом «вогнепальне поранення правого стегна» доставлено до лікарні. Нападник втік з місця події на автомобілі.