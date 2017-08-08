Суд призначив півмільйона застави водієві, який п’яним збив двох дівчаток на Осокорках у Києві

Шевченківський районний суд Києва обрав водію, який збив двох дівчаток на Осокорках, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 504 тис. гривень застави. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

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У відомстві зауважили, що рішення щодо можливого оскарження в апеляційному порядку ухвали суду в частині визначення застави буде вирішено після вивчення тексту ухвали та мотивів її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталася 6 серпня на вул. Садовій дачного масиву Осокорки. Водій автомобіля Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням і збив двох дівчаток. 8-річна дівчинка від отриманих травм загинула, а 11-річну - з переломами ключиці та бедра госпіталізували.

На момент ДТП 32-річний водій перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю у крові становив 2.23 проміле.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

7 серпня прокуратура повідомила чоловіку про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.