Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі житомирської багатоповерхівки (фото)

9 серпня о 18:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в м. Житомир.

На місці події з’ясувалося, що господарів вдома не було. Рятувальники здійснили аварійне відкривання дверей та потрапили всередину. В трикімнатній оселі спостерігалося сильне задимлення. Осередок займання знаходився у коридорі. Квартира була повністю захаращена сміттям, що ускладнювало процес гасіння.

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Силами двох відділень вогнеборців о 18:40 пожежу локалізовано, а о 19:43 – ліквідовано. Бійці ДСНС не допустили розповсюдженню полум’я по всій площі оселі. Вогнем знищено шафу, домашні речі та дверну раму.

На ліквідацію надзвичайної події залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок необережного поводження з вогнем, зокрема, під час куріння. Остаточна причина пожежі наразі встановлюються.