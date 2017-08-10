Стрілянина біля залізничного вокзалу в Києві: нападникам загрожує до 7 років

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом конфлікту зі стріляниною біля Центрального залізничного вокзалу у Києві, внаслідок якого було поранено трьох чоловіків.

Про це йдеться в оновленій інформації на сторінці поліції Києва у Facebook.

Читайте такожСтрілянина в Полтаві: один з учасників утік, в місті оголошено план "Перехоплення"

«Після надання медичної допомоги один із чоловіків самостійно залишив лікарняний заклад. Від написання офіційних заяв потерпілі відмовилися. Однак, незважаючи на це, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

За скоєння злочину передбачено до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 09.50 у чергову частину поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу внаслідок конфлікту двоє зловмисників поранили, імовірно, із травматичної зброї, трьох чоловіків. Нападники втекли.