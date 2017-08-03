На Житомирщині п'яний чоловік обстріляв компанію молоді "через шум"

У місті Олевську Житомирської області чоловік відкрив стрілянину на вулиці і в одному з кафе міста, в результаті чого постраждала одна людина. Про це повідомила прес-служба поліції області.

"За наявною інформацією, затриманий вночі 2 серпня здійснив кілька пострілів з травматичної зброї на вулиці і в одному з кафе р. Олевська. В результаті кульове поранення одержав 34-річний житель райцентру. Йому надана необхідна медична допомога, загрози життю немає. Поліцією розпочато кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

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Близько 01:00 30-річний чоловік поблизу місцевого футбольного стадіону кілька разів вистрілив у бік підлітків, які зібралися там. За словами затриманого, його дратував їх шум. Потім чоловік зайшов у кафе, що розташоване неподалік. Там у нього виник конфлікт, під час якого він застосував пристрій для відстрілу гумових куль, поранивши одного з відвідувачів.

Стрілець втік з місця події, однак правоохоронці встановили його особу та затримали в той же день. Пояснити свої дії чоловік не може, так як в момент стрілянини був п'яний. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі чоловік вистрілив у незнайомця, який стрибав по його авто. Поліція затримала стрільця і наділи на нього наручники.