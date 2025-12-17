Надання Україні кредиту може спричинити потенційні проблеми з ліквідністю для депозитарія.

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається левова частка заморожених російських активів, може отримати гірший кредитний рейтинг від американського агентства Fitch, якщо кошти вивільнять під репараційний кредит для України.

Про це пише Financial Times.

16 грудня Fitch оголосило про "негативний рейтинговий прогноз" для Euroclear, що може призвести до погіршення його рейтингу AA (наступний за кредитоспроможністю після AAA). Надання Україні кредиту може спричинити потенційні проблеми з ліквідністю, вказує агентство.

Fitch додає, що ризики також пов'язані з рішенням держав-членів ЄС минулого тижня використати надзвичайні повноваження для безстрокової іммобілізації активів Центрального банку Росії з метою подальшої реалізації кредиту.

"Існує низька, але підвищена ймовірність того, що недостатній юридичний захист та захист ліквідності можуть створити невідповідність строків погашення в балансі Euroclear, якщо зобов'язання Центробанку РФ стануть кредиторськими. Крім того, ризик судових позовів може суттєво зрости, якщо не буде достатньо компенсований юридичним захистом, включеним до структури репараційного кредиту", – ідеться в заяві.

Fitch заявило, що їхнім "базовим сценарієм" є те, що навіть якщо ЄС продовжить реалізацію планів щодо кредиту Україні, "банку Euroclear буде надано комплексний юридичний захист та захист ліквідності як його частина", щоб його рейтинг АА зберігся.

За словами речника Euroclear, рішення Fitch відображає раніше висловлене банком занепокоєння щодо використання росактивів. Проте депозитарій готується до низки сценаріїв, включаючи можливе надання репараційного кредиту.

Європейські лідери в четвер, 18 грудня, мають вирішити питання репараційного кредиту для Києва, підкріпленого замороженими активами російського Центробанку на суму до 210 млрд євро. Основна частина цих активів, близько 185 млрд євро, зберігається в Euroclear.

Одночасно з Fitch, з заявою на адресу Бельгії виступив Міжнародний валютний фонд. Там зазначили, що фінанси країни наразі є вразливими, і Бельгії потрібно вжити кроків для їхнього захисту. Найбільшим вкладником з найбільшою часткою голосів у МВФ є США.

Так званий "мирний план" президента США Дональда Трампа по завершенню війни Росії проти України в оригінальному вигляді містив бонус для Штатів у розмірі 300 мільярдів доларів за підписання угоди. Головним чином він стосувався іммобілізованих в ЄС росактивів.

