Угорщина не поділяє оцінку Європейської комісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

Угорщина продовжує на рівні Європейського Союзу блокувати заяви, які стосуються прогресу України щодо руху до європейської інтеграції. Цього разу Угорщина не підтримала щорічну заяву ЄС стосовно політики розширення.

Як йдеться у прес-релізі за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів з європейських справ, яке відбулося 16 грудня, європейські міністри обмінялися думками щодо політики розширення.

"Ми просунулися далі у справі розширення – особливо з Україною, Молдовою, Албанією і Чорногорією. На жаль, було неможливо схвалити висновки Ради ЄС через те, що одна країна-член здійснює блокування, але 26 країн-членів надіслали чіткий і сильний сигнал щодо подальшого шляху для всіх претендентів на членство", - заявила Марі Б'єрре, міністерка з європейських справ Данії.

Відео дня

Як відзначається у заяві 26 країн-членів Євросоюзу, Рада ЄС віддає належне Україні за її тверду прихильність та неухильну роботу над реформами, пов'язаними з рухом для майбутнього приєднання до ЄС, і це відбувається у найскладніших умовах. Рада ЄС привітала успішне і швидке завершення процесу скринінгу законодавства і бере до уваги оцінку Єврокомісії про те, що усі шість переговорних розділів (кластерів) готові до відкриття.

Як повідомляє Deutsche Welle, Угорщина не підтримала позитивну оцінку Єврокомісії зусиль України на шляху до євроінтеграції.

Міністр з європейських справ Німеччини Гунтер Кріхбаум вважає дії Угорщини "деструктивними" і звинуватив уряд у Будапешті у перешкоджанні рішенням ЄС.

Угорщина "ставить палиці в колеса" зусиллям Євросоюзу щодо допомоги Україні

Як повідомляв УНІАН, Угорщина намагається всіляко на рівні ЄС перешкоджати будь-яким ініціативам з підтримки України. Нещодавно вона виступила проти випуску єврооблігацій для підтримки України.

Вас також можуть зацікавити новини: