Засідки і план "Перехоплення": стало відомо, як затримали викрадачів Lexus заступника голови Нацполіції

Для знешкодження бандугрупування, яке нещодавно викрало службовий Lexus заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, співробітники Управління карного розшуку поліції Київщини та Департамент карного розшуку Національної поліції України встановили засідки. Під час спроби перегнати транспортний засіб з Обухівського району затримали двох раніше судимих киян, 35 та 36 років. Про це ГУ Нацполіції у Київській області повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожУ заступника голови Нацполіції викрали Lexus

Як пояснили у поліції, дізнавшись про затримання своїх спільників, троє організаторів, жителі столиці 27, 29 та 38 років, намагалися втекти. Тому було введено план «Перехоплення» та за сприяння спецпризначенців Житомирської поліції зловмисників затримали.

У підозрюваних вилучили підроблені посвідчення співробітників органів виконавчої влади, міліції та пристрої для сканування та деблокуваня автосигналізацій.

Злочинці переховували поліцейське авто в житловому кооперативі с. Підгірці Обухівського району. Спеціалізувалися на викраденні елітних автомобілів у Києві та області. Встановлено, що два тижні тому у м. Ірпінь вони викрали ще машину «Honda CR-V».

"На даний час тривають обшуки. Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння аналогічних злочинів", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня у Києві невідомі викрали службовий "Лексус" заступника голови Нацполіції Фацевича.