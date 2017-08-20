Правоохоронці знайшли викрадачів службового Lexus заступника голови Нацполіції
Трьох організаторів викрадення затримано.
Національна поліція викрила групу викрадачів, які у тому числі вкрали службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Тwitter.
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«Знешкодили групу 5 крадїів автомобілів, які вкрали й авто Національної поліції і переховували в Обухівському районі», - написав Князєв.
За його словами, трьох організаторів затримано.
Як повідомляв УНІАН, 18 серпня у Києві невідомі викрали службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Фацевича.
Знешкодили групу 5 угонщиків,що вкрали й авто НПУ і переховували в Обухівському р-ні. Трьох організаторів затримали.— Сергій Князєв (@knyazevsergii) August 20, 2017
P.S.Казав,що затримаємо pic.twitter.com/B8Yr9rpf0x