Правоохоронці знайшли викрадачів службового Lexus заступника голови Нацполіції

Національна поліція викрила групу викрадачів, які у тому числі вкрали службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Тwitter.

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«Знешкодили групу 5 крадїів автомобілів, які вкрали й авто Національної поліції і переховували в Обухівському районі», - написав Князєв.

За його словами, трьох організаторів затримано.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня у Києві невідомі викрали службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Фацевича.