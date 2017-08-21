У київському метро іноземець погрожував ножем пасажирам

На станції метро "Петрівка" затримали чоловіка, який зайшов у вагон з ножем і почав ним розмахувати перед пасажирами. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Києві.

Інцидент стався ще в п'ятницю, 18 серпня. Чоловік у вагоні поїзда почав чіплятися до дівчини, на що відреагували інші пасажири, які спробували його заспокоїти. Той почав вести себе агресивно, діставши з кишені ніж і почав ним розмахувати.

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Пасажири самостійно затримали хулігана і передали його правоохоронцям. Як з'ясувалося, ним виявився 36-річний іноземець. В ході огляду у чоловіка було вилучено ніж, а також пакетик з, імовірно, наркотичною речовиною метадон.

"Слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 296 "Хуліганство" і ч. 1 ст. 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту "КК", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, київські оперативники розшукали чоловіка, викраденого на бульварі Перова.