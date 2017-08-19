Київські оперативники розшукали чоловіка, викраденого вчора на бульварі Перова

Київські оперативники розшукали викраденого вчора ввечері на бульварі Перова чоловіка.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, після отримання повідомлення про викрадення оперативники проаналізували всю зібрану інформацію, встановили особу потерпілого. Це киянин, 1995 року народження.

Після вжитих заходів поліцейські з’ясували і його місцезнаходження. Наразі чоловік перебуває у Дніпровському управлінні поліції, з ним спілкуються слідчі.

«На цей час відомо, що він відмовляється писати заяву про вчинення відносно нього будь-яких правопорушень та зазначає, що немає ні до кого претензій, оскільки у нього виникло непорозуміння зі знайомими», - інформують у поліції.

Зазначається, що після проведення перевірки буде надана остаточна правова оцінка події.

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Як повідомляв УНІАН, зранку столична поліція поінформувала, що слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України за фактом викрадення чоловіка на бульварі Перова у Дніпровському районі Києва.

Інформацію про викрадення людини поліцейські отримали вчора пізно ввечері.

На місці правоохоронці вилучили дві бити. За інформаціє поліцейських, було встановлено, що до припаркованого «БМВ» під’їхав великий темний автомобіль, із якого вийшли люди з битами. Вони пошкодили «БМВ», витягнули із салону чоловіка, завдали йому тілесні ушкодження, після цього посадили у свою машину і поїхали з місця події.