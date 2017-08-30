У прірву впали стовпи й дорога: масштабний зсув ґрунту під Одесою показали з висоти пташиного польоту (фото, відео)

Вчора, 30 серпня, у селі Фонтанка під Одесою відбувся масштабний зсув. Тільки з повітря можна повністю оцінити збитки від інциденту, передає "Думская".

У прірву впала стометрова ділянка асфальтної дороги по вулиці Лесі Українки й опори електроосвітлення. Обвал підійшов прямо до хвіртки деяких домоволодінь.

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Як розповіли місцеві жителі, це вже не перший зсув у цьому місці. Перший стався ще в 1990-х. "Тут ці процеси весь час йдуть. Під нами давно не було, а от праворуч, під колишньою військовою частиною, постійно схили повзуть", - зазначають вони.

Жителі одеського передмістя звинувачують у події місцеву владу, яка нічого не робить для укріплення зсувонебезпечного схилу, й орендарів землі під схилом. Нібито вони демонтували зливові колектори і перекрили виходи ґрунтових вод, які й почали підмивати берег.

Раніше в одеській Аркадії стався зсув на "Трасі здоров'я". Ґрунтом зі схилу засипало лавку. Проте ніхто не постраждав.