Скандал в одеській перукарні: бійка через чергу закінчилася стріляниною (фото)

На вулиці Космонавтів в Одесі сталася стрілянина просто в перукарні. Про це повідомили в прес-службі поліції області, повідомляє "Думська".

Зокрема, в 16:00 в салоні стався конфлікт між двома відвідувачами, один з яких виявився поліцейським, а інший - громадянином однієї з пострадянських країн.

За попередньою інформацією, обидва чоловіки стояли в черзі до майстра.

Відзначається, що іноземець ненадовго покинув приміщення перукарні, а коли повернувся, його черга вже пройшла.

Чоловік вкрай обурився і почав ображати співробітницю салону, нецензурно лаятися та погрожувати. У свою чергу співробітник поліції заступився за неї.

На зауваження поліцейського іноземець ще дужче розлютився і почав смикати його за одяг.

Поліцейський показав жетон та службове посвідчення, однак, це не зупинило агресивного чоловіка і він почав бити правоохоронця по голові і шиї. Під час бійки обидва чоловіки опинилися на вулиці.

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Захищаючись від ударів зловмисника, поліцейський дістав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів в його бік. Іноземця з травмами госпіталізували, тим часом на місці працюють правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві жінка забила до смерті перукаря через стрижку свого чоловіка.