У Дніпрі з даху житлової багатоповерхівки впала та розбилась неповнолітня дівчина

У Дніпрі сьогодні з даху житлової висотки «Башта» на вул. Вернадського випала та розбилась неповнолітня дівчина. Про це УНІАН повідомили у відділі поліції Дніпра.

Інформація про смерть дівчини надійшла до поліції о 9:00.

Поліція поки не уточнює деталі трагедії. Зазначається, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

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«Встановлено, що дівчина 2001 року народження. Всі обставини пригоди з’ясовуються. Зібраний матеріал зареєстрований в єдиному журналі обліку Соборного райвідділу поліції Дніпра», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, одразу 14 балконів загорілося у багатоповерхівці в Дніпрі. Пожежа спалахнула вдень, 28 серпня. Вогонь миттєво розповсюдився на шість поверхів. 9-поверхівку в спальному районі затягнуло димом. Чотирьох людей рятувальники зняли просто з балконів, ще 40 жителів вивели на свіже повітря сходами.