Одразу 14 балконів загорілися у багатоповерхівці в Дніпрі (фото, відео)

Одразу 14 балконів загорілося у багатоповерхівці в Дніпрі. Пожежа спалахнула вдень, 28 серпня.

Вогонь миттєво розповсюдився на шість поверхів. 9-поверхівку в спальному районі затягнуло димом, йдеться в сюжеті ТСН.

Чотирьох людей рятувальники зняли просто з балконів, ще 40 жителів вивели на свіже повітря сходами.

Читайте такожВ Одесі вночі через пожежу в 16-поверховому житловому будинку евакуювали 120 осіб

За годину пожежникам вдалося здолати полум'я. Минулося без жертв та постраждалих.

Причини пожежі ще з'ясовують. Припускають, що пожежа сталася через недопалок, який залетів на один із балконів багатоповерхівки.

Як зазначили в прес-службі ДСНС, пожежа, орієнтовно, виникла на балконі квартири, що на третьому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку.

"Вогнем були охоплені чотири балкони повністю та десять частково з 3 по 9 поверхів на загальній площі орієнтовно 25 м²", - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізовано о 17:11 та ліквідовано о 17:38.