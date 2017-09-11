Черепно-мозкова травма та зламаний ніс: у Києві невідомі жорстоко побили працівників СТО битами (фото)

У Києві четверо невідомих жорстоко побили працівників СТО після того, як останні попередили, що необхідно трохи почекати заміни мастила. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.

«Працівники СТО повідомили, що на територію заїхали четверо невідомих і попросили замінити в автомобілі мастило. Чоловіки відповіли, що доведеться трохи зачекати. Це розлютило клієнтів - і один із них кілька разів вдарив працівника в обличчя. Після цього нападник побіг до свого автомобіля, дістав биту та продовжив нею бити інших працівників», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли співробітники повідомили, що на території є відеокамери, нападник із товаришами побіг до приміщення із системою відеонагляду та забрали жорсткий диск із записом.

Лікарі діагностували в одного із працівників закриту черепно-мозкову травму і перелом носа.

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«З авто нападників вилучено биту, жорсткий диск, тубус від РПГ, набої до гладкоствольної рушниці, газовий пістолет і пакет із речовиною білого кольору. Усі ці речі відправили для проведення експертизи, після якої можлива додаткова правова кваліфікація дій зловмисників», - йдеться у повідомленні.

Усіх учасників інциденту доставили до Солом’янського управління поліції, де правопорушники почали конфліктувати із правоохоронцями. Чоловіки зламали камеру відеоспостереження та пошкодили стелю у кімнаті прийому громадян територіального управління поліції.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років. Одного з нападників – 30-річного киянина - затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, іншим трьом вручено повістку про виклик для проведення слідчих дій.