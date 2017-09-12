Гравці дитячої хокейної команди постраждали під час потрійної ДТП у Харкові

ДТП сталася вранці у спальному районі міста, коли водій легковика не впорався з кермуванням і зіштовхнувся з попутним автомобілем, після чого вилетів на зустрічну смугу, передає ТСН.

Читайте такожУ Кривому Розі вантажівка збила велосипедистку, водій спробував втекти (фото)Там лобом у лоб зіткнувся з мікроавтобусом, у якому їхали тренер хокейної команди з 12-річними вихованцями.

В результаті зіткнення постраждало четверо дітей - гравців хокейної команди.