Гравці дитячої хокейної команди постраждали під час потрійної ДТП у Харкові
19:37, 12 вересня 2017Інциденти
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Всіх потерпілих забрала швидка. У дітей виявили забої, в тренера - перелом руки.
Гравці дитячої хокейної команди постраждали під час потрійної ДТП у Харкові
ДТП сталася вранці у спальному районі міста, коли водій легковика не впорався з кермуванням і зіштовхнувся з попутним автомобілем, після чого вилетів на зустрічну смугу, передає ТСН.
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В результаті зіткнення постраждало четверо дітей - гравців хокейної команди.
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