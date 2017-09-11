У Києві сталася бійка між водієм та очевидцями ДТП (фото)

Вночі біля метро "Лівобережна" сталася бійка між водієм на BMW, який нібито скоїв наїзд на пішохода, й очевидцями інциденту. На місце події приїхала патрульна поліція, передає РБК-Україна.

За словами очевидців, на пішохідному переході неподалік від метро "Лівобережна" водій на білому BMW наїхав на пішохода, який здійснював перехід на зелене світло.

Після того, як автомобіль зупинився й водій вийшов до пішохода, очевидці вирішили провчити першого. Сталася бійка. Після приїзду поліції конфлікт вдалося трохи заспокоїти. При цьому водій отримав від натовпу очевидців легкі тілесні ушкодження.

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Крім того, пізніше чоловіка через агресивну поведінку представники силовиків закували у наручники. Водій погрожував очевидцям та поліції тілесною розправою. Також він заявляв, що з його машини зникли гроші, а також його телефони.

За словами очевидців, водій на BMW намагався зробити розворот. Водій визнав, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, але відмовився проходити тест на тверезість. Але він все одно погрожував поліції розправою та звільненням із займаних посад, оскільки, як він сам заявляє, у нього є зв'язки в керівництві силових структур.