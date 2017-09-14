У Миколаєві повідомили про замінування військової частини: військових евакуювали

У Миколаєві через неправдиве повідомлення про замінування розташованої на проспекті Героїв України військової частини, на території якої базується 79-а окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України, евакуювали військових.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, анонімне повідомлення надійшло на спецлінію «102» у середу, 13 вересня, близько 14.40.

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Заявник повідомив, що вибух повинен статися через 25 хвилин. "На місце події негайно прибули спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП, кінологи, працівники слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції, ДСНС, патрульні та швидка медична допомога. Поліцейські оточили район можливої небезпеки та евакуювали військових", - повідомили в поліції.

У відомстві не уточнюють, яку кількість військовослужбовців було евакуйовано. Правоохоронці, обстеживши будівлі та територію, будь-яких предметів або пристроїв, що могли б становити загрозу життю та здоров’ю громадян, не виявили. Робота військової частини була відновлена.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.