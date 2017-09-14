У Києві в розпал навчального дня невідомий відкрив стрілянину у дворі ліцею, поранений учень

У Києві невідомий обстріляв хлопця на дворі Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства. Про це повідомляє "Магнолія-ТБ".

Інцидент стався напередодні о 12 годині дня, коли переважна більшість дітей перебували всередині приміщення. Почувши постріли, люди вийшли на вулицю і побачили пораненого хлопця, який лежав на землі.

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За попередньою інформацією, стрілок, який не має відношення до ліцею, відкрив вогонь з травматичної зброї.

Також свідки розповіли, що потерпілий весь час був у свідомості. Медики госпіталізували його в лікарню.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі подробиці події, ведеться слідство. У той же час в поліції інформацію поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві невідомі на авто з еврономерами обстріляли Porsche після зіткнення. Інцидент стався в Києві на вулиці Дегтярівська 36.