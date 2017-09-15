В одеському СІЗО арештантка напала на жінку-конвоїра

Новий інцидент стався в одеському СІЗО: тут арештантка напала на жінку-конвоїра, яка намагалася вгамувати ув'язнених. Про це повідомляє ТСН.

Коли молодший інспектор відкрила камеру, одна з арештанток накинулася на співробітницю і декілька разів вдарила. Колеги конвоїра встигли відтягнути нападницю і наділи на нього наручники. Зараз розслідуванням займається прокуратура.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеському СІЗО ув'язнений убив і розчленував співробітницю ізолятора. Працівники СІЗО виявили частини тіла загиблої на території ізолятора.