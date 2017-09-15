В одеському СІЗО арештантка напала на жінку-конвоїра
19:52, 15 вересня 2017Інциденти
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Коли молодший інспектор відкрила камеру, одна з арештанток накинулася на співробітницю і декілька разів вдарила.
Зараз розслідуванням займається прокуратура / flickr.com/Jérémy LARROQUE
Новий інцидент стався в одеському СІЗО: тут арештантка напала на жінку-конвоїра, яка намагалася вгамувати ув'язнених. Про це повідомляє ТСН.
Коли молодший інспектор відкрила камеру, одна з арештанток накинулася на співробітницю і декілька разів вдарила. Колеги конвоїра встигли відтягнути нападницю і наділи на нього наручники. Зараз розслідуванням займається прокуратура.
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Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеському СІЗО ув'язнений убив і розчленував співробітницю ізолятора. Працівники СІЗО виявили частини тіла загиблої на території ізолятора.
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