У Миколаєві в житловому будинку прогримів вибух, є постраждалий (фото, відео)

У Миколаєві стався вибух у одноповерховому житловому будинку, в результаті якого важкі травми отримав чоловік. Про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці в службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будинку по вулиці Севастопольська, 43/1 Центрального району Миколаєва. За попередньою інформацією, стався вибух з подальшим горінням.

"У результаті події постраждав 31-річний чоловік, імовірно господар, якого госпіталізовано до лікарняного закладу. Його стан оцінюється як важкий", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Як повідомляв УНІАН, в результаті великої пожежі в Херсоні загинула жінка і троє її дітей. Масштабна пожежа знищила 11 квартир.