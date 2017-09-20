Молодик пограбував літню жінку в під'їзді київської багатоповерхівки (відео)

В інтернеті поширилося відео з камери спостереження у під'їзді київської багатоповерхівки. Запис виклали в мережу, бо він зафіксував випадок пограбування жінки поважного віку молодиком, ідеться в сюжеті ТСН.

Це сталося в Дарницькому районі столиці – ззловмисник спочатку дочекався, доки старенька підніметься на сходи та почне заходити в ліфт, а потім зайшов за нею.

Читайте також"Зганьбився на крадіжці дитячих вагів": в мережі назвали ім'я "багатія", який обчистив магазин на 600 гривень (відео)

Уже за кілька секунд чоловік щось відібрав у жінки і чкурнув із під'їзду. Вона намагалася наздогнати грабіжника, але знову подолати сходи так і не наважилася.

Користувачі соцмереж закликають допомогти знайти злодія. У поліції перевіряють інформацію та шукають потерпілу.